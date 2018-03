UE e EUA tentam chegar a acordo sobre taxas de alumínio e aço

O anúncio partiu de uma comunicação conjunta entre o secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross, e a comissária do Comércio da União Europeia, Cecilia Malmström.

Os responsáveis políticos querem avançar com um processo de discussão com o Presidente Donald Trump, que aprovou as taxas de 25% às importações de aço e 10% às de alumínio.

A medida está a causar mau estar não só na Europa, como também nos Estados Unidos da América e dentro do próprio partido republicano.