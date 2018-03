Comércio intracomunitário continua a predominar na União Europeia em 2017

Segundo o gabinete de estatísticas da União Europeia, os Estados Unidos, com uma percentagem de 16,9% do comércio total de bens da UE, no valor de 631 mil milhões de euros, e a China (573 milhões de euros, o equivalente a 15,3%) mantiveram-se como os dois principais parceiros comerciais do bloco comunitário, diante de Suíça (261 milhões, ou seja, 7%) e Rússia (231 milhões, ou 6,2%).

Em 2017, as máquinas e os materiais de transporte, os artigos manufaturados, assim como os produtos químicos constituíram as principais categorias de produtos vendidos pela UE ao resto do mundo.

Em quase todos os Estados-membros, o principal parceiro comercial para as exportações de bens em 2017 foi um outro membro da UE, à exceção de Alemanha, Irlanda e Reino Unido, que tiveram os Estados Unidos como destino primordial das suas vendas, assim como de Chipre (Líbia) e Lituânia (Rússia).

Segundo o Eurostat, Portugal faz parte do lote de países comunitários em que um quarto ou mais das exportações aconteceu com um mesmo parceiro, no caso a Espanha (25%).Como para as exportações, o principal parceiro para as importações de bens em 2017 foi um outro membro da UE em todos os estados comunitários, à exceção da Lituânia, que teve a Rússia como principal país de origem das suas mercadorias importadas, e a Holanda, que importou mais da China.

Em sete Estados-membros, mais de 25% das importações de bens tiveram origem num único parceiro, incluindo em Portugal, cujo peso de importação de mercadorias de Espanha foi de 32%.

