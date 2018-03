Parlamento vai criar entidade para fiscalizar rendimento dos políticos

A proposta partiu do Bloco de Esquerda, no âmbito da comissão eventual para o reforço da transparência, e prevê que este novo organismo funcione na órbita do Tribunal Constitucional.

O Diário de Notícias conta que a iniciativa recolhe o apoio da maioria, pelo menos à esquerda, pelo que deverá mesmo ser aprovada.

O novo organismo vai chamar-se Entidade da Transparência, e terá a missão de receber e processar todas as declarações de rendimentos e interesses dos políticos. Caso detecte alguma irregularidade, cabe-lhe ainda desencadear o processo de sanções.