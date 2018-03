Peso das parcerias público-privadas no PIB português é o maior da UE

De acordo com o Diário de Notícias, o peso das PPP no PIB é de quase 11%. A média europeia de 2% é cinco vezes menor do que a nacional.

Do montante assumido como investimento, ainda falta recuperar aos parceiros privados dois terços, o que equivale a 12,4 milhões de euros.

O valor era superior, mas os governos do PSD-CDS e o PS renegociaram alguns contratos, dois quais 10 parcerias rodoviárias, o que permitiu aliviar a carga dos contribuintes.

Ainda assim, a maior parte das parcerias público-privadas são estradas.

O modelo PPP permite ao Estado avançar com grandes projetos para os quais não há disponibilidade financeira imediata. Portugal tem que pagar, em prestações, a despesa calculada em 20 milhões até 2042.