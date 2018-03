Prazo para propostas à compra do banco Efisa termina hoje

Inicialmente, a apresentação de propostas devia ser feita até início de março mas o prazo foi adiado para hoje, segundo informação publicada em Diário da República.

Depois da apresentação das propostas preliminares, até às 13:00, as propostas finais têm de chegar até 10 de abril.

O banco Efisa pertencia ao extinto BPN e é detido pela "holding" estatal Parparticipadas, sociedade criada para ficar com ativos do BPN após a nacionalização deste, e que ficou com os ativos que o angolano BIC não adquiriu ao ex-BPN.

A venda do Efisa ocorre depois de ter sido cancelada, em abril de 2017, a alienação à empresa Pivot.

Lusa