Direção-Geral de Orçamento divulga hoje execução orçamental até fevereiro

As administrações públicas em contabilidade pública apresentaram um excedente orçamental de 774,8 milhões de euros em janeiro, mais 152,9 milhões de euros do que o registado no primeiro mês de 2017.

Em janeiro, o Estado arrecadou 2.914,2 milhões de euros em impostos, mais 8,7% (232,7 milhões de euros) do que o amealhado no mesmo mês do ano passado, essencialmente explicado pelo crescimento da receita de IRS, IRC e IVA.

No primeiro mês do ano, os pagamentos em atraso das Administrações Públicas totalizaram 1.188 milhões de euros, mais 115 milhões euros face a dezembro de 2017 e mais 276 milhões de euros do que em janeiro de 2017.

O Governo prevê reduzir o défice - em contas nacionais - para 1,1% do PIB em 2018. Na segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou que, nesta contabilidade, o défice orçamental foi de 3%, incluindo o efeito da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Lusa