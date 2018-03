Terceiro turno da PSA de Mangualde arranca na próxima terça-feira

"Neste momento, já estamos a fazer a chamada habilitação ao posto, ou seja, algumas pessoas estão a integrar-se no posto. Mas, oficialmente, a fazer os 100 carros por noite, vamos começar com o terceiro turno em 3 de abril", explicou a mesma fonte.

Em 2017, a PSA de Mangualde produziu 53.600 veículos, um aumento de 7,8% em relação a 2016 (o melhor desempenho desta unidade do Groupe PSA dos últimos quatro anos).

Este aumento de produção levou a que, em janeiro deste ano, a empresa tivesse anunciado que ia antecipar o início do funcionamento do terceiro turno para abril.

"A abertura de mais uma equipa estava prevista somente para final deste ano, com o lançamento do novo modelo, mas o sucesso do Groupe PSA no segmento dos veículos comerciais ligeiros faz com que a terceira equipa se antecipe já com as atuais gerações do Peugeot Partner e do Citroën Berlingo, para os quais Mangualde assegura o fim de série desta geração", justificou, na altura.

Na opinião do diretor da PSA Mangualde, José Maria Castro Covelo, "este é mais um passo importante do Mangualde 2020, projeto com o qual a empresa está a consolidar o seu futuro".

"Este novo projeto baseia-se na transformação da fábrica, mais renovada e com um novo produto, com um processo mais moderno, eficiente e ergonómico, a pensar no bem-estar dos colaboradores e adaptado às exigências e oportunidades da Indústria 4.0", explicou.

De acordo com a empresa, "a laboração em três turnos está garantida até ao final de produção da geração atual dos veículos, prevista para outubro", sendo que "a sua continuação dependerá essencialmente da resposta dos mercados ao novo modelo".

