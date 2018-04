Voos da Ryanair descolam vazios para irem buscar tripulação a outros países, diz sindicato

No Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, foram cancelados cinco voos e os passageiros que tinham ligação até Faro estão a ser encaminhados para o sul do país de autocarro.

Em Lisboa, apenas um dos quatro voos previstos saiu aparentemente sem problemas.

Também no aeroporto de Faro, a greve da Ryanair está a ter impacto, sendo que das sete ligações previstas para esta manhã, realizaram-se apenas duas.