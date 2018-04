Novo Banco aumenta comissões das transferências e outros serviços

Só em 2017, o banco liderado por António Ramalho, conseguiu 123 milhões de euros em comissões sobre empréstimos e garantias a clientes, o que na verdade até representou uma queda de 5 milhões em relação ao ano anterior.

A administração do Novo Banco optou agora por mexer nos preços de alguns serviços a partir de julho, por exemplo as transferências feitas pelo NBdireto. Até agora, as transferências através deste serviço telefónico

entre clientes do Novo Banco eram gratuitas, mas passarão a custar 1,56 euros. Já as transferências para clientes de outros bancos aumentarão 72% e passarão a custar 2 euros.

Estes são os maiores aumentos, mas não os únicos. Haverá também mexidas nos preços de algumas transferências via internet, na requisição de cheques e nas comissões de processamento de créditos ao consumo - só neste caso, o aumento é de 10%, o que significa que o custo passará a ser de 11, 44 euros.

Esta informação foi avançada pelo Jornal de Negócios. Contactada pela SIC, fonte do Novo Banco confirma

mas acrescenta que estas mudanças afetam uma pequena percentagem do universo de clientes do banco

O aumento das comissões é tendência dos últimos meses e, pode dizer-se, tem sido a fórmula mais eficaz para que os bancos arrecadem mais alguns milhões.

O Novo Banco já tinha mexido no preçário há poucos meses mas volta a fazê-lo isto depois de na última semana anunciar prejuízos de quase 1.400 milhões de euros e já se saber entretanto que através do fundo de resolução receberá do Estado um empréstimo de quase 430 milhões.