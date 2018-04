Responsáveis do setor recusam problemas de sobrecarga turística

À margem da 13.ª edição do Fórum de Turismo Internacional (FIT), o presidente do Turismo de Portugal (TP), Luís Araújo, e o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, relativizaram o problema levantado pelo estudo conduzido pelo Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT), que expôs que Porto e Lisboa têm uma maior pressão turística do que Londres, Barcelona e Praga.

Em respostas aos jornalistas, Luís Araújo preferiu sublinhar o "positivo que o turismo trouxe para as cidades e regiões", em termos de "revitalização urbana e criação de emprego" e acrescentou ainda que "atenuar" os números da dita "pressão turística" não é uma questão que cabe ao Turismo de Portugal.

"Temos de ver o efeito positivo que tem e como potenciar este efeito. Com uma consciência de que as cidades têm que ser positivas para quem cá vem e para quem cá vive. Um dos grandes objetivos para os próximos 10 anos é que 90% das populações residentes nas regiões de maior densidade turista reconheçam a atividade turística como positiva para o país", explicou, acrescentado que o "turismo é o principal agente da mudança para um território agradável para turistas e residentes".

Melchior Moreira recusa a "ideia que se vende na imprensa de que há cidades com sobrecarga de turistas", comparando com outras cidades europeias com "problemas gravíssimos" como Veneza e Dubrovnik. Afirmou também que o Porto está longe desses resultados, apontando ainda para os resultados de crescimento em regiões como o Minho, Douro e Trás-os-Montes.

"Não está a prejudicar os residentes", disse o responsável pelo turismo nortenho, remetendo para os problemas da cidade há 10 anos atrás, que tinha um centro "desertificado" e que agora tem um "investimento claro no centro histórico e na regeneração urbana", procurando "criar outros espaços abandonados e atrativos em termos de promoção turística" e que os habitantes locais "beneficiam da atividade económica".

"Tem havido a preocupação com agentes públicos, com as câmaras municipais, associando o setor privado, movimento associativo e a área hoteleira para perceber o que temos para dar em termos de território para não haver situações de exagero, sobrecarga, mal-entendidos e indisponibilidade por parte de quem habita para receber os turistas. Isso era o pior que podia acontecer ao destino, serem mal recebidos pelos habitantes locais, ou não recebidos por ninguém por não haver locais", finalizou.

A conferência sobre o turismo em Portugal prossegue durante o dia hoje e conta ainda com a presença do presidente do IPTD, António Jorge Costa, e do presidente da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros.

Lusa