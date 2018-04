Segundo dia de greve dos comboios em França regista adesão elevada

O sindicato da Sociedade Nacional de Caminho de Ferro (SNCF) indicou hoje que os números da paralisação são semelhantes aos que se registaram na terça-feira e que atinge os comboios de alta velocidade (TGV), as ligações de longo curso e as ligações regionais.

Verifica-se a paralisação de um em cada oito comboios que fazem ligação de longo curso e um em cada cinco comboios que efetuam viagens regionais ou urbanas.

A situação nas viagens internacionais regista hoje o cancelamento de todas as ligações entre França, Espanha, Suíça e Itália.

Mesmo assim, a situação é normal no que diz respeito às ligações com destino à Bélgica e à Holanda e três em cada quatro Eurostar com destino a Londres está a efetuar-se registando-se igual proporção nas viagens para a Alemanha.

Devido à greve muitas pessoas estão a utilizar o automóvel nas deslocações, provocando longas filas, sobretudo nos acessos a Paris.

Apesar das paralisações, o governo mantém as suas posições sobre as reformas do setor ferroviário que preveem, entre outras medidas, permitir a abertura de linhas ao setor privado para fazer face à dívida da companhia de caminhos de ferro estatal.

O sindicato da SNCF e a central sindical UGT defendem alterações às reformas e, por isso, vão cumprir 36 períodos de greve até ao final do mês de junho.

Com Lusa