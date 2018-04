Sindicatos da função pública voltam hoje ao Ministério das Finanças para discutir carreiras

A secretária de Estado da Administração e do Emprego Público reúne-se ao longo da tarde com a Frente Comum de sindicatos da Administração Pública (CGTP), a Frente Sindical liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (UGT) e a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (UGT).

Fonte sindical disse à agência Lusa que o principal tema em debate serão as carreiras inalteradas, dado que existem cerca de 80 carreiras na função pública que não são revistas desde 2009, nomeadamente carreiras de inspeção e de informática.

Os sindicatos esperam que o Governo apresente propostas concretas para resolver os problemas relacionados com carreiras, como o caso das carreiras que vão extintas a médio e longo prazo, mas que os representantes dos trabalhadores consideram que devem continuar, devidamente enquadradas.

O diploma de execução orçamental também deverá ser discutido no encontro negocial, porque é onde serão enquadrados os acréscimos salariais dos funcionários públicos que ganham o equivalente ao salário mínimo nacional.

Lusa