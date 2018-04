Trump acusa OMC de ser injusta com os Estados Unidos

"A China, que é uma grande potência económica, é considerada como um país em desenvolvimento no seio da OMC. Por isso, beneficiam de imensas vantagens, sobretudo em comparação com os Estados Unidos. A OMC é injusta com os Estados Unidos", escreveu Donald Trump na sua conta da rede social Twitter.

O presidente norte-americano, que é um crítico habitual das organizações multilaterais, da OMC à NATO, lançou estas acusações um dia depois da China apresentar queixa na OMC para contestar o aumento das taxas alfandegárias que a administração Trump que impor sobre vários produtos chineses.

Pequim mostrou-se preparada para ir "até ao fim" e "qualquer que seja o preço" de uma guerra comercial com os Estados Unidos, após ameaçar também aumentar as tarifas alfandegárias sobre as importações norte-americanas.



Lusa