Intermediários financeiros têm até hoje para manifestar interesse em cofinanciar empresas

Em 2014, Bruxelas aprovou a criação e capitalização da IFD habitualmente chamada de Banco de Fomento e, em agosto do ano passado, alterou os estatutos do banco desta instituição financeira, dando-lhe novos poderes para apoiar as pequenas e médias empresas nacionais.

O objetivo foi colmatar as insuficiências de financiamento do mercado.

A utilização dos montantes em causa destina-se ao financiamento de subprojectos desenvolvidos pelas empresas, que serão cofinanciados pelos intermediários financeiros, nos quais se incluem bancos, caixas económicas e a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, mediante a canalização dos fundos obtidos pelo designado Banco de Fomento.

A Instituição Financeira do Desenvolvimento já recebeu a primeira tranche, no valor de 100 milhões de euros, de um empréstimo total de 250 milhões de euros, concedido pelo Banco Europeu de Investimento para apoiar o financiamento estrutural das empresas.

Lusa