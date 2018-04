Governo esclarece que Programa de Desenvolvimento Rural 2020 mantém dotação financeira

De acordo com a tutela, num comunicado enviado à agência Lusa, o Governo decidiu abrir concursos "para corrigir desequilíbrios regionais que têm vindo a verificar-se na atribuição de apoios à floresta".

A reação da Secretaria de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural surge após a Dueceira ter manifestado, na terça-feira, a sua discordância perante a "desequilibrada" distribuição regional dos apoios do PDR 2020 para as medidas florestais e exigido uma reprogramação mais justa para o Pinhal Interior.

Aquela Secretaria de Estado esclarece que o Governo criou o Programa de Revitalização do Pinhal Interior, "que contempla um conjunto de medidas para os concelhos que o integram, entre as quais se inclui a abertura de concursos no domínio da floresta".

Por outro lado, acrescenta a nota, "o Governo decidiu incluir o risco de incêndio Valia Global da Operação, método de cálculo da pontuação do projeto no processo de avaliação".

A associação de desenvolvimento do Ceira e Dueça, que representa os municípios de Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares, solicita a maior atenção para a reprogramação do PDR 2020 e a "discussão e programação da nova PAC para o período pós-2020".

A Dueceira constatou que na programação em vigor, comparativamente ao período anterior de 2007-2013, existe um decréscimo notório nas medidas e fundos do PDR destinados para a agricultura e, no seu âmbito, para a floresta.

De acordo com a Dueceira, as alterações introduzidas, por força das tragédias ocorridas, "não atingiram o total de fundos para as medidas florestais".

Lusa