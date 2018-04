200 M€ para obras que visem melhorar desempenho ambiental das casas

A iniciativa Casa Eficiente 2020, promovida pelo Estado Português e cofinanciada pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e bancos comerciais aderentes, visa "conceder empréstimo, em condições muito favoráveis, para a realização de um conjunto muito alargado de obras de melhoria do desempenho ambiental dos edifícios maioritariamente habitacionais, com especial enfoque na eficiência energética e hídrica, bem como na gestão de resíduos urbanos", segundo a Confederação da Construção e do Imobiliário.

O montante visa suportar intervenções "na envolvente construída do edifício", em paredes, coberturas e janelas, e nos "seus sistemas", desde logo ao nível da iluminação, rega, ventilação, produção de água quente sanitária, redes prediais e dispositivos sanitários.

Com Lusa