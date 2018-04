Bacia marítima do Alentejo poderá ter petróleo suficiente para consumo até 17 anos

De acordo com as duas empresas, citadas pelo jornal Expresso, caso se venha a concretizar a presença e subsequente exploração de crude naquela zona, poderá representar uma oportunidade para o desenvolvimento económico do país e para a redução do défice da balança comercial e energética portuguesa.



A perfuração, que tem sido alvo de muitas críticas por parte das associações ambientalistas, deverá realizar-se no final do ano e o potencial de exploração da bacia alentejana poderá traduzir-se entre 1000 milhões a 1500 milhões de barris de petróleo.