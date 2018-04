Ilha chinesa de Hainão dá isenção de visto por um mês a cidadãos portugueses

A medida entra em vigor no próximo mês e converte Hainão na província chinesa mais aberta ao turismo estrangeiro, a par das regiões especiais administrativas de Macau e de Hong Kong.

Até agora, Hainãn dava isenção de visto, para estadas de entre 15 e 21 dias, a turistas oriundos de 26 países, mas apenas para viagens em grupo.

Os novos regulamentos excluem a última regra.

Cidadãos de Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, França ou Rússia são também beneficiados pela normativa.

O anúncio surge uma semana depois de o Presidente chinês, Xi Jinping, visitar Hainão, onde participou no Fórum Económico Boao e supervisionou uma revista militar em águas próximas do Mar do Sul da China, onde o país mantém várias disputas territoriais com países vizinhos.

O Governo chinês anunciou ainda planos para converter a ilha numa ampla zona de livre comércio, que acolherá sedes de grandes empresas estrangeiras.

Hainão, que até há poucas décadas vivia da pesca e agricultura, converteu-se nos últimos anos num dos principais destinos turísticos do país.

Pequim e Xangai têm já políticas de isenção de visto, mas por um período máximo de 72 horas.

Lusa