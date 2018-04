Tribunal pede documentos sobre o BES ao Banco de Portugal

A audição faz parte de um processo que está a analisar a passagem de obrigações do Novo Banco para o BES mau, depois de 19 fundos de investimento terem impugnado a decisão em tribunal.

Esses fundos internacionais têm também de prestar esclarecimentos. O tribunal quer saber se compraram as obrigações do banco antes ou depois da resolução do BES.