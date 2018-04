Nova Geração de Políticas de Habitação prevê menos impostos e rendas mais acessíveis

O pacote legislativo está dividido em quatro áreas de intervenção

1.ª Atribuição de apoios aos inquilinos e de incentivos fiscais os senhorios – que deverão traduzir-se em reduções da taxa de IMI e de IRS, em função da duração do contrato de arrendamento e do valor de renda praticado.

2.ª Apoio no acesso a uma habitação "adequada" por parte de pessoas que residem em condições consideradas indignas e que não dispõem de capacidade financeira para aceder a uma casa.

3.ª Criar um programa de arrendamento acessível, que pretende promover a oferta alargada de habitações para arrendamentos a preços compatíveis com os orçamentos familiares e o programa "chave na mão – mobilidade habitacional", através do qual se pretende facilitar a mobilidade de famílias para zonas do interior do país.

4.ª Promoção da coesão e integração dos bairros de arrendamento público, cujo objetivo é a melhoria global das condições de vida de quem reside nestes bairros sociais.



