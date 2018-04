Ikea avisa clientes por causa de lapso no fabrico de placa de fogão

Em comunicado, o grupo sueco, que tem esta placa de fogão (ELDSLÅGA) à venda em Portugal por 299 euros, explica que este lapso de fabrico resulta na emissão de níveis de monóxido de carbono (CO) acima dos requisitos da União Europeia (UE).

"Os clientes que adquiriram a placa ELDSLÅGA antes de 1 de janeiro de 2018 devem suspender a utilização do bico do canto superior direito, até à realização do serviço técnico de reparação. A utilização dos restantes bicos é segura", acrescenta o Ikea.

Para agendar a reparação técnica, o grupo sueco pede aos clientes que entrem em contacto com o Centro de Apoio ao Cliente, através do número 800 20 30 20, não sendo necessária a apresentação de talão de compra.

O IKEA diz não ter informação sobre incidentes associados a esta situação e acrescenta que "a investigação, conduzida por entidades independentes, demonstra que o risco de efeitos para a saúde é reduzido e que não existe risco elevado de incêndio ou explosão".

Lusa