Empresários mais pessimistas do que em 2017 

Os resultados vêm confirmar os indicadores que já têm sido avançados pelos economistas.



Espanha registou um crescimento mais lento em três anos. O PIB em França, uma das maiores economias da Europa, cresceu apenas 0,3% entre janeiroe março, depois de ter crescido 0,7% no final do ano passado.



Fora da Zona Euro, no Reino Unido, a economia cresceu apenas 0,1%, o valor mais baixo desde o final de 2012.



Na quinta-feira, o presidente do Banco Central Europeu registou um aviso de abrandamento da economia. Mario Draghi diz que pode ser uma consequência natural depois do enorme ritmo de crescimento no final de 2017.