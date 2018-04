Manuel Pinho deverá ter recebido dois milhões de euros do saco azul do GES

Segundo a revista Visão, enquanto esteve no Governo Manuel Pinho terá recebido cerca de 800 mil euros. Os pagamentos continuaram a ser feitos mesmo depois de ter cessado funções.



Só nos anos 2013 e 2014 o ex-ministro terá recebido mais de 300 mil euros numa conta que detinha no Banque Privée Espirito Santo.



Novos documentos enviados pelo procurador Rosário Teixeira, titular da Operação Marquês, permitiram aos magistrados do caso EDP perceber que, afinal, os pagamentos feitos pelo Grupo Espírito Santo a Manuel Pinho poderão ter chegado aos dois milhões de euros.



O ex-ministro da Economia é suspeito de receber pagamentos do GES em troca de benefícios à EDP.