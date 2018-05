IGCP acredita que Portugal "tem espaço" para melhorar rating da dívida de longo prazo

Falando no parlamento, numa audição prevista no plano de atividades da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, a responsável disse acreditar "que há espaço para uma melhoria do 'rating'".

Cristina Casalinho rejeita, assim, que o país esteja numa situação de 'steady state' e exemplifica com Itália, que apresenta o mesmo prémio de risco de Portugal nos mercados secundários.

A responsável considera assim que esta margem de melhoria do 'rating' por parte das agências colocará o país numa posição confortável na altura em que o Banco Central Europeu (BCE) terminar o programa de compras em setembro ou dezembro, situação que está a ser acompanhada pela agência.

"Esse espaço para melhoria poderá isolar Portugal das saídas do BCE das políticas não ortodoxas", disse.

"Regressar a classe A deveria ser o objetivo para todos nós. Estar na classe B coloca-nos à mercê dos investidores e com um nível de incerteza bastante grande", disse também aos deputados.

No mês passado, a agência de notação financeira Moody's disse que o 'rating' atribuído a Portugal será melhorado se concluir que os progressos alcançados a nível orçamental e económico são sustentáveis, e se a redução da dívida for constante.

A Moody's tinha agendado uma revisão do 'rating' atribuído a Portugal, mas optou por não se pronunciar, mantendo a avaliação da dívida portuguesa em 'Ba1', uma notação que é considerada 'lixo'.

A próxima data prevista para que a agência norte-americana se pronuncie sobre Portugal é 12 de outubro, sendo que a Moody's salienta que o calendário de avaliação é apenas indicativo.

A agência norte-americana continua a ser a única entre as quatro maiores a atribuir à dívida pública portuguesa uma nota especulativa, quando já a Standard & Poor's (S&P), Fitch e DBRS colocam Portugal no patamar de investimento.



Lusa