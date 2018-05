Air France deve cumprir 75% da operação na sexta-feira e cancela dois voos em Portugal

Em Portugal, a transportadora aérea prevê duas ligações canceladas entre Paris e Lisboa (09:35-11:10) e entre Lisboa e Paris (12:05-15:35), "estando já todos os passageiros protegidos com voos ou soluções alternativos", segundo fonte oficial da empresa.

A nível global, a Air France prevê operar 80% dos voos de longo curso, 65% dos de médio curso e 80% dos curtos.A transportadora prevê que 21,5% dos pilotos façam greve, enquanto entre os tripulantes devem ser 17,1% e entre o pessoal de terra 12,5%.

A companhia referiu que a operação hoje decorre como estava previsto, ou seja está a realizar 85% dos voos programados.Sobre o impacto da paralisação em Portugal, fonte oficial da companhia disse à Lusa que hoje não devem existir cancelamentos.Para depois, estão convocadas greves também para 7 e 8 de maio.

As greves de hoje e sexta-feira coincidem com as dos trabalhadores da empresa ferroviária pública francesa (SNCF)."A Air France lamenta a continuação destas greves quando a administração da empresa fez inúmeras propostas para acabar com o conflito e lançou uma consulta" aos empregados, lê-se no comunicado.

O presidente da Air France, Jean-Marc Janaillac, lançou uma consulta aos trabalhadores da empresa, convicto que as posições defendidas pelos sindicatos não são maioritárias entre os trabalhadores.

A consulta, que decorre de forma eletrónica até às 18:00 (em Paris) de 4 de maio, pergunta aos funcionários se são favoráveis à proposta da empresa de um aumento salarial de 2% este ano e de 5% nos três anos seguintes. Janaillac indicou que apresentará a demissão se a proposta em consulta não for aceite pelos trabalhadores.

A Air France estimou ter perdido cerca de 300 milhões de euros com a série de greves que se têm realizado desde há mais de dois meses.

Lusa