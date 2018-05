Bruxelas volta a rever em alta previsões de crescimento para Portugal

A Comissão Europeia está também mais otimista em relação ao défice para 2018, que foi revisto em baixa, em relação às previsões de outubro. A estragar as contas está a injeção de capital no Novo Banco.

As previsões dos técnicos europeus apontam para que Portugal cresça 2,3% este ano, o mesmo valor do Governo.

Para 2019, Bruxelas também sobe a estimativa de crescimento para os 2%, mas o valor está abaixo das previsões de Mário Centeno e aponta para uma desaceleração. Ainda assim são números que estão em linha com a média da zona euro.

Quanto ao défice é revisto em baixa em relação às previsões de outubro, mas a Comissão é mais conservadora do que o Governo. Para este ano fala em 0,9%, acima dos 0,7% que estão no Programa de Estabilidade.

Os técnicos da Comissão apontam ainda para o impacto da nova injeção de capital no Novo Banco, através do Fundo de Resolução. Pesa 0,4% no défice.

Bruxelas sublinha ainda que a dívida está a diminuir. Já sobre o défice estrutural, os técnicos reconhecem melhorias no ano passado mas deixam alertas para os próximos anos.