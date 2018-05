Maior banco da Austrália perde dados de 20 milhões de contas

As informações incluíam o nome e endereço do cliente, o número da conta e os dados das transações entre 2000 e 2016. O presidente do CBA, Angus Sullivan, descreveu os eventos como inaceitáveis, mas assegurou que as fitas não continham senhas ou códigos que possam afetar a segurança das contas.

"Não podemos confirmar que as fitas foram destruídas, mas a investigação indica que muito provavelmente foram", disse Sullivan à televisão pública ABC.

"A informação nas fitas é uma informação parcial usada para gerar extratos e que por si só não é totalmente suficiente para qualquer atividade fraudulenta", acrescentou.Em abril, o banco admitiu que cobrava comissões aos clientes por serviços que estes não usufruíam. Uma prática que passou depois para clientes que o banco sabia que já tinham morrido.

O banco também foi processado pelas autoridades por suposta manipulação da taxa de referência do câmbio bancário e enfrenta multas de vários milhões de dólares por violar várias leis contra branqueamento de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Na sequência dos escândalos, o banco anunciou a reforma do diretor-executivo, com efeito em junho de 2018.

