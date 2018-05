Crescimento da economia da zona euro e UE abranda no 1.º trimestre

Face ao trimestre anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,4% quer na zona euro quer na UE, registando também um abrandamento.

De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, no quarto trimestre de 2017, o PIB da zona euro avançara 0,7% e o da UE 0,6% na variação em cadeia e 2,8% e 2,7%, respetivamente, na comparação homóloga.

A Letónia (5,2%), a Polónia (4,9%) e a República Checa (4,5%) foram os países cujos PIB mais subiram em termos homólogos, tendo a Dinamarca registado o único recuo (-0,8%).

Face ao trimestre anterior, a Letónia (1,7%), a Polónia (1,6%), a Hungria (1,2%) e a Finlândia (1,1%) foram as economias que mais cresceram, tendo as menores taxas sido assinaladas na Roménia (0,0%), no Reino Unido (0,1%) e na Dinamarca, Alemanha, França e Itália (0,3%).

Em Portugal a economia cresceu, entre janeiro e março, 2,1% em termos homólogos e 0,4% na variação em cadeia.

Lusa