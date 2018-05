Governador do Banco de Portugal avisa que criptomoedas são ativos e não moedas

"Criptomoedas são ativos, não são moedas, são ativos cujo valor pode oscilar em função do subjacente e em função da crença que participantes do mercado têm no seu valor futuro", afirmou Carlos Costa em Lisboa.

O responsável máximo do regulador e supervisor bancário disse ainda que os bancos centrais estão a trabalhar na emissão de moeda digital, mas afirmou que "não é por ser digital que é moeda, mas porque tem curso legal e poder que garante todas as qualificações de moeda".

Em Portugal, o Banco de Portugal (BdP) e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) têm feito diversos alertas para os riscos relacionados com 'bitcoin' ou outras moedas virtuais, como são designadas.

O BdP também já recomendou às instituições de crédito, às instituições de pagamento e às instituições de moeda eletrónica sujeitas à sua supervisão que se abstenham de comprar, deter ou vender moedas virtuais.

Ainda na sua intervenção hoje na 'Money Conference', o governador do BdP falou sobre o futuro da banca na era da digitalização, considerando que "os bancos têm de se reinventar", desde logo internalizando novas tecnologias, o que podem fazer através de parcerias com fintech (empresas tecnológicas de serviços financeiros), para conseguirem "soluções mais focadas nas necessidades dos consumidores, para captarem novas fontes de receitas e ao mesmo tempo reduzirem custos".

Lusa