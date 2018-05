Enfermeiros do Amadora-Sintra em greve esta manhã

"A imediata contratação é uma das exigências destes enfermeiros. No período entre outubro de 2017 e abril de 2018 o hospital perdeu 6 enfermeiros. A carência de enfermeiros neste hospital provocou a redução do número de enfermeiros por turno, a realização de trabalho extraordinário programado com mais de 15 mil horas em dívida e o aumento de ritmos de trabalho", afirma o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que convocou o protesto.

O protesto no Amadora-Sintra insere-se numa jornada de luta nacional agendada pelo SEP, exigindo a contração de mais enfermeiros e a resolução dos problemas do setor, apontando, entre outros, "a falta de enfermeiros, o cansaço físico e psicológico das equipas de enfermagem, a ausência de condições de prestação de cuidados em segurança, o consequente aumento do absentismo".

Além da concentração a realizar hoje, estão agendados protestos para os próximos dias no Centro Hospitalar Lisboa Norte (24), no Centro de Medicina Física e Reabilitação do Centro -- Rovisco Pais (29), na Unidade Local de Saúde de Matosinhos (30), no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (1 de junho), no Hospital de Guimarães (5, 6 e 7 de junho), na Unidade Local de Saúde do Alto Minho (26, 27 e 28 junho).A concentração no Amadora-Sintra está agendada para as 11:30.

Com Lusa