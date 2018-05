Valor das pensões da CGA aumenta pela 1.ª vez desde 2013 e supera os 1000€

"O valor médio das novas pensões de aposentação aumentou 77 euros, atingindo 1.013 euros em 2017 e interrompendo a trajetória descendente verificada no triénio 2014-2016", lê-se no relatório de análise da execução orçamental da Segurança Social do ano passado divulgado hoje pelo CFP.

Segundo a entidade liderada por Teodora Cardoso, a despesa com pensões e abonos da responsabilidade da CGA aumentou ligeiramente (12 milhões de euros) em 2017, apesar de o número de aposentados ter diminuído pelo segundo ano consecutivo: menos 3655 em 2016 e menos 737 em 2017.

No ano de 2017 foram atribuídas 12.298 novas pensões de aposentação e reforma e foram abatidas 13.035 pensões de aposentação e reforma, aponta o CFP.

Desta forma, explica o Conselho, o aumento de 12 milhões deveu-se ao aumento das novas pensões, que não cresciam desde 2013, mas também à atualização das pensões do regime de proteção social desde o início do ano passado.

Também o impacto da reversão integral da medida de reposição salarial nas Administrações Públicas, que se sentiu se logo desde o início do ano, e aumento do número de novos aposentados (excluindo pensionistas de sobrevivência), de 8.727 em 2016 para 12.298 em 2017, justificam o aumento da despesa, segundo o CFP.

Lusa