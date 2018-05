Autoeuropa paga domingos com uma folga extra por mês, sindicato apela à greve

"O valor da compensação financeira pela prática do novo horário fica muito aquém das expectativas dos trabalhadores e do que a empresa e o Grupo VW podem pagar", segundo o comunicado do sindicato a que o Diário de Notícias teve acesso.

De acordo com o novo modelo, os 5700 funcionários vão ganhar ao domingo o mesmo que ganham nos dias úteis e terão uma folga extrassemanal a cada quatro semanas.

De acordo com o Diário de Notícias, a comissão de trabalhadores e sindicatos estão insatisfeitos com a medida.

A Autoeuripa vai funcionar com 19 turnos de laboração depois das férias de agosto: três turnos diários de segunda a sexta e dois turnos diários ao sábado e domingo.

A Autoeuropa vai produzir 32 T-Roc por hora após as férias de agosto. A produção traduz-se em mais duas unidades do que atualmente. Por dia serão 748 veículos.