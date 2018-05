Costa quer porto de Sines como porta de entrada do gás norte-americano na Europa

António Costa falava no final de um almoço/conferência promovido pela Associação de Amizade Portugal Estados Unidos, em Lisboa, num momento em que abordava a questão da segurança energética na Europa, dependente sobretudo do gás natural proveniente do leste (Rússia) e do norte de África.

O primeiro-ministro considerou que os portos nacionais estão numa importante posição geográfica, situando-se na confluência de três importantes rotas marítimas: a africana, a mediterrânica e a transatlântica.

Essa característica, de acordo com o líder do executivo, "tem despertado o interesse na cooperação com os Estados Unidos, em particular na área da segurança energética".

"O número de terminais de GNL (gás natural liquefeito) tem vindo a crescer nos Estados Unidos, numa clara indicação de que a capacidade norte-americana de exportação deste recurso venha a aumentar exponencialmente no futuro", disse.

Ora, segundo o primeiro-ministro, o porto de Sines dispõe de potencial para servir de "ponto intermédio para outros portos na Europa e em África".

"Os dois países emitiram mesmo uma declaração conjunta, no ano passado, a sublinhar a importância estratégica do porto de Sines como 'hub' atlântico de GNL e da relação Portugal-Estados Unidos na promoção do GNL marítimo como fator de reforço da diversificação da segurança energética europeia, de melhoria do desempenho ambiental do transporte marítimo e de reforço da sustentabilidade da economia azul, com uma indústria geradora de empregos qualificados e inovação tecnológica", referiu António Costa.

O primeiro-ministro completou, ainda que o porto de Sines "recebeu o primeiro transporte de GNL para a Europa em abril de 2016", esperando-se que se mantenha como "um destino importante para o GNL norte-americano".

Na sua intervenção, o líder do executivo destacou também "o interesse de grandes companhias norte-americanas do setor tecnológico em instalar bases no nosso país, como a Cisco e a Google".

"Essa tendência confirma que a aposta na qualificação da nossa força de trabalho, na melhoria das condições de atratividade do nosso mercado e na realização de grandes eventos tecnológicos, como a 'Websummit', tem produzido resultados. Cada vez mais, Portugal tem de tornar-se num destino óbvio para as empresas tecnológicas ou industriais norte-americanas que pretendam investir no continente europeu. Estamos empenhados em incentivar esse processo", acentuou o primeiro-ministro.



Lusa