Merkel vai viajar em carros produzidos na Autoeuropa entre Porto e Braga

Angela Merkel desloca-se a Portugal a convite do primeiro-ministro, António Costa, chegando ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, pelas 15:00, seguindo para o novo Centro de Tecnologia e Desenvolvimento da Bosch, em Braga.

Fonte do executivo português, referiu à agência Lusa que, ao longo desta visita, designadamente com essa viagem em carros produzidos pela multinacional alemã em Palmela, pretende-se mostrar à chanceler germânica "a subida da cadeia de valor registada pelo investimento proveniente da Alemanha em Portugal".

"Investimentos como o da Bosch em Braga, na área da automação, têm uma elevada componente tecnológica, o que traduz também a qualidade dos recursos humanos existentes em Portugal", referiu.

No final da visita ao centro tecnológico da Bosch, tanto Angela Merkel, como António Costa, farão duas breves intervenções.Ainda nesta quarta-feira, os dois chefes de Governo regressam depois, pelas 16:45, ao Porto, onde visitam o I3S (Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto).

Neste polo da Universidade do Porto, a chanceler germânica vai inteirar-se sobre a atividade de um dos mais importantes centros ao nível da investigação na área da ciência da saúde - um setor em que já há uma cooperação considerada relevante entre a Alemanha e Portugal.

A jornada do primeiro dia de Angela Merkel em Portugal termina ao fim da tarde com um debate sobre o futuro da Europa com estudantes de doutoramento da Universidade do Porto, no auditório Mariano Gago. Neste debate, os dois chefes de Governo voltarão a fazer breves discursos.

