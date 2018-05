Líderes da UE e diretora-geral do FMI criticam decisão de suspender isenção de taxas

O governo britânico diz-se profundamente dececionado e salienta a importância das matérias-primas para as empresas e para a defesa nacional.

O Reino Unido promete tentar negociar para reverter a medida.

No Twitter, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, anunciou que a União Europeia vai responder com todas as ferramentas que tem à disposição.

Já Christine Lagarde alerta para as consequências. A diretora do FMI disse na noite desta quinta-feira que serão os mais pobres a sofrer com este tipo de guerras comerciais.