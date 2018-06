OPA à EDP excluída do dever de neutralidade e limitações à gestão

A questão surgiu após um requerimento apresentado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela própria EDP a 17 de maio, onde a empresa questiona sobre as restrições à sua gestão no âmbito da OPA de que está a ser alvo.

O Código dos Valores Mobiliários estipula que o órgão de administração da sociedade visada "não pode praticar atos suscetíveis de alterar de modo relevante a situação patrimonial da sociedade visada que não se reconduzam à gestão normal da sociedade e que possam afetar de modo significativo os objetivos anunciados pelo oferente".

A CMVM esclarece que as limitações não se aplicam neste caso por não se verificar o princípio da reciprocidade, que obrigaria a EDP a ficar em gestão corrente.

"O propósito do requisito da reciprocidade é estabelecer um tratamento equitativo entre as regras aplicáveis à visada e aquelas que seriam aplicáveis ao oferente (ou, caso aplicável, à entidade que o domine), em igualdade de circunstâncias, evitando que o órgão da administração da visada fique limitado quando, em idênticas circunstâncias, o órgão de administração do ora oferente (ou, caso aplicável, da entidade que o domine) não ficaria. Pressupõe-se, desde logo, que o oferente possa ser objeto de uma oferta pública de aquisição", refere a CMVM na resposta à EDP.

O regulador esclarece assim que "o dever de neutralidade não é aplicável em OPA anunciadas por oferente que não se encontre sujeito às mesmas regras, ou que seja dominado por quem não se encontre sujeito às mesmas regras".

Neste caso, e como resulta do anúncio preliminar, acrescenta, a participação detida pelo oferente na sociedade visada é imputável, em última análise, à República Popular da China, pessoa coletiva de direito público que, por poder exercer influência dominante sobre o oferente, se encontra com este em relação de domínio.

"É, pois, relativamente à República Popular da China que, em última análise, se deve aferir a existência de reciprocidade, respondendo à questão de saber se lhe seria aplicável o dever de neutralidade, em caso de OPA lançada sobre si", refere a CMVM à EDP, numa resposta enviada a dia 30 de maio.

A China Three Gorges (CTG) anunciou na passada sexta-feira a intenção de lançar uma OPA voluntária sobre o capital da EDP, oferecendo uma contrapartida de 3,26 euros por cada ação, o que representa um prémio de 4,82% face ao valor de mercado e avalia a empresa em cerca de 11,9 mil milhões de euros.

A CTG, que já detém 23,27% do capital social da EDP, pretende manter a empresa com sede em Portugal e cotada na bolsa de Lisboa.

Caso a OPA sobre a EDP tenha sucesso, a CTG avançará com uma oferta pública obrigatória sobre 100% do capital social da EDP Renováveis (EDPR) a 7,33 euros por ação.

A EDP controla 82,6% do capital social da EDPR que tem a sua sede em Madrid.

O grupo chinês afirma, no anúncio preliminar da operação, que só lançará a OPA sobre a EDP se o Governo português não se opuser à operação.

O primeiro-ministro, António Costa, já disse que não tem "nenhuma reserva a opor" a que o grupo chinês realize a OPA sobre a EDP.

A EDP, por sua vez, já considerou que o preço oferecido pela CTG Europe para adquirir a elétrica portuguesa é baixo e "não reflete adequadamente o valor" da empresa.

