Bruxelas quer investir 9,2 mil M€ no primeiro programa digital de sempre

O projeto, que consta na proposta do Quadro Financeiro Plurianual da UE para 2021-2027, pretende desenvolver e reforçar as capacidades digitais estratégicas da Europa, no âmbito da computação de alto desempenho, da inteligência artificial, da cibersegurança e das competências digitais avançadas.

Na proposta hoje apresentada, o executivo comunitário especifica que quer canalizar um montante de 2,7 mil milhões de euros para financiar projetos destinados a desenvolver e reforçar a supercomputação e o tratamento de dados na Europa, nomeadamente nos domínios dos cuidados de saúde, energias renováveis, e segurança dos veículos automóveis.

Bruxelas anunciou que 2,5 mil milhões de euros serão destinados à promoção da difusão da inteligência artificial no conjunto da economia e da sociedade europeias, enquanto dois mil milhões serão alocados ao setor da cibersegurança.

O programa Europa Digital destinará ainda 700 milhões de euros às competências digitais, e 1,3 mil milhões de euros para garantir a transformação digital da administração pública e dos serviços públicos e a sua interoperabilidade à escala da UE, bem como para facilitar o acesso de todas as empresas, e nomeadamente das PME, às tecnologias e conhecimentos pertinentes.

"A fim de reforçar esta ação, propomos hoje a realização de mais investimentos nos domínios da inteligência artificial, da supercomputação, da cibersegurança, das competências digitais e da administração pública em linha - todos identificados pelos dirigentes europeus como setores-chave para a futura competitividade da UE", lembrou o vice-presidente comunitário, responsável pelo Mercado Único Digital, Andrus Ansip.

O programa Europa Digital é um novo programa que faz parte do capítulo sobre o "Mercado Único, Inovação e Digital" da proposta de orçamento da UE para o período 2021-2027.

Lusa