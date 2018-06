Contrafação provoca uma perda de 16 mil postos de trabalho em Portugal

Desde 2013 até agora, as perdas acumuladas equivalem a 98 euros por habitante português.

O relatório analisou os produtos falisificados no mercado de 13 setores distintos, entre eles produtos cosmétios, calçado, brinquedos, joalharia, produtos famarcêuticos ou smartphones.

É no setor do vestuário que se encontram os números mais altos, com 342 milhões de euros de perda de vendas. Seguem-se os medicamentos, com 269 milhões de euros de perdas para o mercado, por causa de falsificações.

No universo europeu, a contrafação resulta numa perda anual de 60 mil milhões de euros.