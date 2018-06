Governo vai pagar para portugueses reciclarem

A ideia é instalar unidades de recolha em pontos de grande venda de plástico, como as superfícies comerciais.

O peso que o consumidor entregar será depois convertido em senhas de compras nesses mesmos estabelecimentos.

O secretário de Estado do Ambiente explicou ao DN que até 2021 "o país terá um sistema de incentivos para quem reciclar estes materiais" e se a medida, não foi suficiente para aumentar a reciclagem, as garrafas de plástico poderão vir a ter uma tara, tal como o vidro, com um valor reembolsável, se forem devolvidas.