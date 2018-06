PIB do Japão a descer após oito trimestres de crescimento consecutivo

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério das Finanças nipónico, o declínio do PIB, no primeiro trimestre deste ano, teve como causas principais a diminuição dos gastos do consumidor e o menor investimento em propriedades residenciais.

O trimestre de janeiro a março encerrou o período mais longo de expansão económica do Japão desde o final da década de 1980.

Analistas, citados pela agência noticiosa norte-americana Associated Press, afirmaram que esta diminuição do PIB, que reflete o valor total dos bens e serviços produzidos por um país, está em linha com as expectativas dos investidores.

Para estes analistas, a preocupação está na diminuição dos gastos no consumo.

"Os consumidores estão preocupados com os preços do petróleo, por isso é difícil perceber quando é que o consumo vai melhorar", disse Harumi Taguchi, da IHS Markit.

O objetivo dos EUA, de redução do défice comercial, levantou preocupações na economia do Japão, que depende muito das exportações.

Harumi Taguchi disse prever que a economia nipónica possa recuperar no próximo tremeste e que atinja um PIB entre 1% e 1,2%. A analista declarou esperar um crescimento anual de 1,1% em 2018.

Com Lusa