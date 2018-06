Portugal com 3.º maior crescimento em cadeia da taxa de emprego da UE no 1.º trimestre

No primeiro trimestre do ano, o emprego aumentou 1,4%, tanto na zona euro quanto na UE, na comparação com o mesmo período de 2017.



Face ao quarto trimestre de 2017, entre janeiro e março, o número de pessoas com um emprego subiu 0,4% na zona euro e também na UE.



Na variação em cadeia, a Roménia registou a maior subida (1,9%), seguindo-se Malta (1,3%), Portugal, Luxemburgo e Croácia (1,0% cada), com a Estónia a apresentar o único recuo (-1,4%).



Segundo o gabinete de estatísticas da UE, face ao primeiro trimestre de 2017, Malta teve a maior subida no emprego (5,3%), seguindo-se a Croácia (4,6%) e Chipre (4,0%), sem que se tenham registado quebras homólogas.



Em Portugal, a taxa de emprego aumentou 3,2% na variação homóloga, no primeiro trimestre do ano.

Lusa