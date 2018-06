China aplica tarifas equivalentes aos EUA e pede resposta coletiva de outros países

"Tomaremos medidas imediatas sobre as tarifas de magnitude equivalente", escreveu o Governo chinês num comunicado, no qual apela a outros países para tomarem "uma ação coletiva" contra a "conduta retrógrada" que acusam os Estados Unidos de seguir.

Horas antes, o Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha anunciado a imposição de taxas aduaneiras de 25% sobre 50.000 milhões de dólares às importações chinesas "que contenham tecnologias muito importantes sobre o plano industrial".

"A minha relação formidável com o Presidente Xi [Jinping] da China e a relação do nosso país com a China são importantes para mim. No entanto, o comércio entre as duas nações é desequilibrado há muito tempo", justificou Trump num comunicado.

Trump avisou também que o país imporá novas tarifas se a China desencadear medidas de represália, como a imposição de novas taxas sobre bens norte-americanos, sobre os serviços ou sobre produtos agrícolas.

Segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios estrangeiros chinês, Geng Shuang, a resposta da China "será imediata", garantindo que Pequim tomará as medidas necessárias para defender os seus "legítimos direitos e interesses".

A decisão de Trump vai agravar a escalada de tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo, tendo a China avisado, antes de o Presidente anunciar a decisão de hoje, que iria retaliar num valor idêntico ao imposto pelos Estados Unidos, o que está a afetar os mercados financeiros.

Por outro lado, a decisão surge também no rescaldo da cimeira que envolveu Trump e o seu homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-Un.

Trump já tinha imposto taxas aduaneiras às importações de aço e alumínio do Canadá, México, Europa e Japão, deixando desagradados os aliados norte-americanos.



Lusa