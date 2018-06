Portugal com o único recuo relativo ao custo do trabalho no 1.º trimestre na UE

De acordo com o gabinete oficial de estatísticas, os principais aumentos nos custos horários da mão-de-obra no conjunto da economia registaram-se na Roménia (12,7%), na Letónia (11,2%) e na Hungria (10,3%) e o único recuo em Portugal (-1,5%).

No quarto trimestre de 2017, o custo do trabalho tinha aumentado, em termos homólogos, 1,4% na zona euro, 2,3% na UE e 5,3% em Portugal.

Considerando as duas principais componentes dos custos da mão-de-obra, na zona euro os salários aumentaram 1,8% no primeiro trimestre do ano e a parte não salarial 2,6%, face ao mesmo período de 2017.

Já na UE, a parte salarial subiu 2,7% e a não salarial 2,9% nos primeiros três meses deste ano face a igual período de 2017.

Em Portugal, a parte salarial do indicador recuou 1,5% e a não salarial 1,4%.

Lusa