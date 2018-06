Mercedes vai chamar milhares de automóveis às oficinas em Portugal

A marca alemã já tinha anunciado que iria chamar às oficinas, a nível europeu, os veículos Vito e Classe C, num total de 774 mil viaturas, no âmbito do chamado caso dieselgate.

A Mercedes Portugal não adianta para já o número de veículos abrangidos. Garante apenas que a atualização do software não terá qualquer custo para os clientes.