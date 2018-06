Super Bock cria cerveja específica para o mercado chinês

"A Super Bock Gold foi feita e desenhada especificamente para o consumidor chinês", disse à agência Lusa Rui Lopes Ferreira, em Hangzhou, a capital de Zhejiang, uma das mais prósperas províncias da China, pouco maior do que Portugal e com cerca de 55 milhões de habitantes.

A cerveja, que só "está à venda no mercado chinês", é produzida na fábrica do grupo, em Leça do Balio, Matosinhos, mas tem uma fórmula "ligeiramente diferente" da Super Bock tradicional, explicou o presidente executivo.

"Apela mais aos paladares e aromas típicos da China e é uma cerveja talvez mais suave, mais redonda", descreveu.

A criação de um produto especificamente para um país é algo "inédito" para o grupo, ilustrando a "aposta" e "compromisso" com a China, o seu segundo maior mercado, a seguir a Portugal, e maior destino internacional.

Em 2016, a China representou 40% das exportações do grupo, ou mais de 10% da sua receita global, fixada em 451 milhões de euros.

"Nós fizemos as primeiras vendas no mercado chinês em 2007, mas os primeiros anos foram de aprendizagem", lembrou Lopes Ferreira.

"A partir de 2014 as coisas começaram a carburar", disse.Além da Super Bock Gold, o grupo vende na China as cervejas Super Bock original, Super Bock Stout e Seleção 1927.O líder da empresa cervejeira lembrou, no entanto, que "não é credível pensar que uma empresa vem à China e é chegar, ver e vencer".

"Trata-se de um mercado muito competitivo e muito exigente, em qualquer setor. Temos de encontrar a nossa proposta de valor e os nossos nichos", descreveu.

Rui Lopes Ferreira revelou que a empresa conta atualmente no país asiático com 5.000 pontos de venda, abrangendo 50 cidades, onde vivem, no total, 200 milhões de pessoas, sobretudo nas províncias de Zhejiang e Fujian.

Também em Zhejiang, a Super Bock inaugurou no início deste ano um bar exclusivo da marca na cidade de Wenzhou.

O mercado chinês para o setor cervejeiro deverá alcançar os 683 mil milhões de yuan (91 mil milhões de euros), em 2019, segundo a consultora Research and Markets, depois de se ter tornado no maior do mundo, no ano passado.

A China é a segunda maior economia mundial, a seguir aos Estados Unidos.

Lusa