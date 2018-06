CGD completa esta semana segunda fase de recapitalização privada

A administração da CGD está a fazer um road-show internacional para captar investidores para a compra dos títulos.

Esta operação de mercado, no valor de 1000 milhões de euros, que tinha sido negociada com a Comissão Europeia no âmbito da recapitalização pelas regras de mercado, teve uma primeira emissão de 500 milhões de euros de obrigações altamente subordinadas.

O resultado da primeira emissão obrigou na altura o banco público a pagar uma taxa de juro de 10,75 por cento aos investidores que subscreveram os títulos.

Agora, uma fonte da CGD contactada pela SIC mostra-se confiante que a taxa de juro das novas obrigações a pagar pela CGD não chegue aos 6 por cento ao ano, porque entretanto as condições de mercado melhoraram.

Recorde-se que a anterior administração liderada por António Domingos tinha conseguido negociar em Bruxelas um processo de recapitalização da CGD no valor total de quase 5 mil milhões de euros, com o argumento de se tratar de uma operação pelas regras de mercado, destinada a repor o banco no caminho do lucro.

Deste montante, quase 4 mil milhões de euros foram assegurados pelo acionista Estado, e ficou combinado que os restantes 1000 milhões de euros seriam captados no mercado de investimento privado.