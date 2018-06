Saldo conjunto das balanças corrente e de capital negativo em 290 M€ até abril

Segundo as estatísticas da balança de pagamentos do banco central, "para esta evolução contribuíram todas as componentes, exceto a balança de serviços".

De acordo com o BdP, comparando com igual período de 2017, a balança de bens e a balança de serviços tiveram "evoluções distintas": O défice da balança de bens aumentou 684 milhões de euros, enquanto, "em contraste", o excedente da balança de serviços cresceu 362 milhões de euros, "essencialmente devido à rubrica de viagens e turismo, cujo saldo passou de 2.110 milhões de euros para 2.428 milhões de euros".

Até abril, as exportações de bens e serviços cresceram 6,6% (6,4% nos bens e 6,9% nos serviços), ficando abaixo da subida de 7,8% registada nas importações (8,6% nos bens e 4,2% nos serviços).

O défice da balança de rendimento primário aumentou de 842 milhões de euros para 998 milhões de euros, "sobretudo devido à diminuição dos dividendos recebidos do exterior".

Nos primeiros quatro meses de 2018, o saldo da balança financeira registou uma redução dos ativos líquidos de Portugal face ao exterior no valor de quatro milhões de euros, sendo de destacar o aumento de ativos líquidos do setor financeiro (incluindo o banco central) e o aumento dos passivos face ao exterior resultante da aquisição de títulos de dívida pública portuguesa por não residentes".

Lusa