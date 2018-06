Défice recua no 1.º trimestre mas está acima da meta do Governo

Última atualização às 12:09

Ainda assim, o valor está acima da meta do Governo para o conjunto do ano, de 0,7%.

De acordo com o INE, o défice orçamental foi de 434,3 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que corresponde a 0,9% do Produto Interno (PIB), inferior ao registado no mesmo período de 2017.

O saldo orçamental do ano passado foi "largamente influenciado" pela operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), que elevou o défice para 10,6% do PIB. Excluindo esta operação, o défice ficou em 2%.

Com Lusa