Greve dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica "quase a 100%" no turno da noite no Norte

A paralisação deverá afetar sobretudo a realização de exames, consultas e cirurgias programadas.

O sindicato diz que se trata de um protesto contra a falta de respostas do governo para retomar as negociações com o setor.

Segundo Alexandra Costa, "as áreas mais afetadas deverão ser as consultas externas, as colheitas e o RX", salientando que "durante a noite, no Hospital de São João ficaram só os serviços mínimos a funcionar".

"Espera-se uma grande adesão destes profissionais que não estão a ser tratados consoantes os outros técnicos superiores da administração pública. O Governo encerrou as negociações, mas continua a não haver equidade entre as carreiras", sublinhou.

Além de um dia de greve, os técnicos de diagnóstico e terapêutica realizam também hoje uma vigília em frente à residência oficial do primeiro-ministro, onde vão entregar um manifesto com milhares de assinaturas que apela à reabertura do processo negocial.

Os trabalhadores vão concentrar-se esta tarde junto à Assembleia da República e entregar um manifesto na residência oficial do primeiro-ministro.

É a segunda paralisação em menos de 1 mês, já que os técnicos estiveram parados a 24 e 25 de maio.

O cenário repete-se a 13 de julho em paralelo com a greve às horas extraordinárias que os profissionais iniciam no início do próximo mês, por tempo indeterminado.

Com Lusa