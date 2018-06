Aumento do salário mínimo pode ser superior a 600 euros no próximo ano

O objetivo é subir mais do que 20 euros face aos 580 euros em vigor neste momento. De acordo com o Diário de Notícias, o aumento pode ser feito se houver acordo entre os parceiros socias e condições económicas que o suportem.

"O Governo tem uma meta, mas vamos passo a passo. O debate ainda não abriu na concertação social, há de chegar a seu tempo. Vamos ainda durante o mês de julho apresentar na concertação mais um relatório de análise do SMN" , disse Miguel Cabrita ao Diário de Notícias, na apresentação pública do Relatório sobre Emprego e Formação sobre Emprego e Formação de 2017.

Para já, o Governo revela que vai apresentar no próximo mês um novo relatório sobre o assunto na concertação social e remete para o final do ano o debate sobre a subida do salário. Miguel Cabrita acrescenta ainda que estão "atentos" a todos os sinais da sociedade portuguesa.

Segundo dados do Ministério do Trabalho, havia cerca de 670 mil trabalhadores em Portugal, 20% era por conta de outem, a ganhar o salário mínimo nacional no ano passado.